Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin satış gelirleri birinci çeyrekte %174,9 arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 09:58:08 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket tarafından yayımlanan mali sonuç raporuna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,96 milyon TL zarara kıyasla 24,73 milyon TL net kâr bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %174,9 artışla 343,66 milyon TL oldu.

Aynı dönemde Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %166,4 artışla 123,38 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %73,8 artışla 15,73 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %125,2 artışla 57,15 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları birinci çeyrekte yıllık %187 artarken, yurt dışı satışları da %146 artış gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk üç ayda %51’den %55’e yükselirken, yurt dışı satışların payı %49’dan %45’e geriledi.