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Çelik Halat ve Tel Sanayii 2024 yılında net zarar açıkladı

Salı, 04 Mart 2025 14:30:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, 2023 yılında kaydedilen 52,91 milyon TL net kâra kıyasla 128,29 milyon TL net zarar bildirirken, satış geliri yıllık %33 düşüşle 1,64 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çelik Halat, bir önceki yıl kaydedilen 19,36 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 161,80 milyon TL faaliyet zararı açıkladı.

Aynı yılda şirketin toplam çelik halat satışlarının değeri yıllık %28,9 düşüşle 786,87 milyon TL seviyesine gerilerken, galvanizli tel satışlarının değeri yıllık %9,6 artışla 174,48 milyon TL ve yaylık tel satışlarının değeri ise yıllık %33,3 düşüşle 337,38 milyon TL seviyelerinde kaydedildi.

2023 yılında Çelik Halat’ın şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %41 ve dış piyasalara yaptığı satışlar %23,4 düşüş kaydetti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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