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Çelik Halat ve Tel Sanayii 2023’te net kâr elde etti, gelecek beklentileri olumlu

Salı, 21 Mayıs 2024 15:03:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Çelik Halat ve Tel Sanayii 2023 yılında 2022 yılında kaydedilen 53,30 milyon TL net zarara kıyasla 36,64 milyon TL net zarar bildirdi. Söz konusu yılda şirketin satış geliri ise yıllık bazda %38,6 düşüşle 1,70 milyar TL oldu.

Aynı dönemde Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %37,6 düşüşle 1,79 milyar TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları %23,6 düşüşle 110,29 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %31,3 düşüşle 350,58 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları 2023 yılında yıllık %27,9 artarken yurt dışı satışları %50,1 düşüş gösterdi. Şirketin açıklamasına göre yurt içi satışların toplam satış geliri içindeki payı 2023 yılında %51,9’dan %60,9’a yükselirken, yurt dışı satışların payı %48,1’ten %39,1’e geriledi.

Açıklamaya göre küresel ekonomik sıkıntılar ve durgunluk pazarın küçülmesine yol açarak şirketin faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Öte yandan Çelik Halat ve Tel Sanayii hammadde fiyatlarının düşmesi, navlundaki dalgalanmanın son bulması ve yeni dış piyasalara girme stratejileri sayesinde uzun vadede olumlu sonuçlar almayı bekliyor.

Şirketin dış piyasalara yaptığı satışların %86,2’sini Avrupa’ya, %8,2’sini Amerika kıtasına gerçekleştirirken, Avrupa ve Amerika kıtalarını %1,9 ile Asya ve %3,7 ile diğer kıtalar takip ediyor.


Etiketler: Galvanizli Tel Yassı Ürünler Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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