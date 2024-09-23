Çelik Halat ve Tel Sanayii yılın ilk yarısında net zarar kaydetti

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 59,40 milyon TL kâra kıyasla 28,06 milyon TL net zarar bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %46,8 düşüşle 957,96 milyon TL oldu.

Aynı dönemde Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %2,7 düşüşle 234,62 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları %237,2 artışla 129,23 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %76,7 düşüşle 149,02 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları Ocak-Haziran döneminde yarı yarıya azalırken yurt dışı satışları %41,4 düşüş gösterdi. Şirketin açıklamasına göre yurt içi satışların toplam satış geliri içindeki payı ilk altı ayda %58,7’den %54,9’a gerilerken, yurt dışı satışların payı %41,3’ten %45,1’e çıktı.