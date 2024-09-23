 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çelik...

Çelik Halat ve Tel Sanayii yılın ilk yarısında net zarar kaydetti

Pazartesi, 23 Eylül 2024 10:46:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 59,40 milyon TL kâra kıyasla 28,06 milyon TL net zarar bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %46,8 düşüşle 957,96 milyon TL oldu.

Aynı dönemde Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %2,7 düşüşle 234,62 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları %237,2 artışla 129,23 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %76,7 düşüşle 149,02 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları Ocak-Haziran döneminde yarı yarıya azalırken yurt dışı satışları %41,4 düşüş gösterdi. Şirketin açıklamasına göre yurt içi satışların toplam satış geliri içindeki payı ilk altı ayda %58,7’den %54,9’a gerilerken, yurt dışı satışların payı %41,3’ten %45,1’e çıktı.


Etiketler: Galvanizli Tel Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Çelik Halat ve Tel Sanayii 2023’te net kâr elde etti, gelecek beklentileri olumlu

21 May | Çelik Haberler

BMS İngiltere’den iki adet galvanizli tel siparişi aldı

26 Şub | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii ilk yarıda net zarar kaydetti

09 Kas | Çelik Haberler

Rus BMK bakım çalışmalarının ardından galvanizli tel üretim birimini yeniden devreye aldı

24 Ağu | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii ilk yarıda net zarar kaydetti

21 Ağu | Çelik Haberler

Hint ISWPL inşaat demiri ve filmaşin üretim kapasitesini artıracak

25 Tem | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin satış geliri birinci çeyrekte %5,5 düştü

15 May | Çelik Haberler

Fas Türkiye’den ithal galvanizli tele nihai antidamping vergisi getirdi

22 Şub | Çelik Haberler

Japonya, Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli tele antidamping vergisi getirdi

30 Kas | Çelik Haberler

Vietnam merkezli Hoa Phat Ocak-Ekim döneminde ön gerilmeli çelik ihracatını ikiye katladı

24 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis