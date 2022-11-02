Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net kârı Ocak-Eylül döneminde arttı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 11:35:47 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,32 milyon TL kâra kıyasla 25,48 milyon TL net kâr bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %137,1 artışla 1,07 milyar TL oldu.

Aynı dönemde, Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %132 artışla 420,94 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %90,7 artışla 58,56 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %103,9 artışla 184,69 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları Ocak-Eylül döneminde yıllık %164 artarken, yurt dışı satışları da %111 artış gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk dokuz ayda %47’den %52’ye yükselirken, yurt dışı satışların payı %53’den %48’e geriledi.