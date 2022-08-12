Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net kârı ve satış gelirleri Ocak-Haziran döneminde arttı

Cuma, 12 Ağustos 2022 09:58:47 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın Ocak-Haziran dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 182.662 TL kâra kıyasla 52,39 milyon TL net kâr bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %141,6 artışla 706,52 milyon TL oldu.

Aynı dönemde, Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %141 artışla 261,78 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %75,1 artışla 35,22 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %112,9 artışla 125,63 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları Ocak-Haziran döneminde yıllık %186 artarken, yurt dışı satışları da %102 artış gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk altı ayda %47’den %56’yükselirken, yurt dışı satışların payı %53’den %44’e geriledi.