Çelik Halat ve Tel Sanayii ABD’ye yaptığı ön gerilmeli beton teli ihracatını geçici olarak durdurdu

Perşembe, 05 Kasım 2020 12:24:08 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, ABD’ye yaptığı ön gerilmeli beton teli ihracatını söz konusu ürüne yönelik antidamping ve telafi edici vergi soruşturması tamamlanana kadar geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, söz konusu soruşturmaların ön kararında, şirketten %53,65 oranında damping ve %135,06 oranında teşvik bulunduğu ifade edilmişti.

Şirket, ciro ve kâr kaybını önlemek için gerekli önlemleri aldığını ve alternatif pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda satış ile pazarlama faaliyetlerine başladığını belirtti.