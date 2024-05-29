﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çelik Dış Ticaret Derneği: Katma değerli üretime ağırlık verilmeli

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 10:56:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 28 Mayıs tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde - Çelik Sohbetleri toplantısında Türkiye’de çelik sektörünün genel durumu ve sektörü gelecekte nelerin beklediği konuşuldu.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, Türkiye’nin en büyük başarılarından birinin demir çelik sektörü olduğunu öne süren Bozoklar CEO’su Harun Bozoklar yaptığı sunumda Türkiye’nin kapasite kullanım oranlarına değindi. Bozoklar, 2000 yılından 2023 yılına kadar kapasitelerin neredeyse üç katına çıktığını ancak kapasite kullanım oranlarının tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini ve dünya kapasite kullanım oranı ile Türkiye’nin kapasite kullanım oranı arasındaki makasın açıldığını ifade etti. 232. Madde vergileri ile birlikte AB’nin koyduğu kotalar ve antidamping soruşturmalarının Türkiye’nin ihracatına ciddi bir darbe vurduğunu söyleyen Bozoklar, üretimin katma değerli ürünlere yönelmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Körfez ülkeleri gibi Türkiye’nin ana ihracat piyasalarının kendi üretimine başlaması da durumu kötüleştirdi. 

Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, Türkiye’de elektrik ark ocağı kapasitelerinin kullandığı hurda miktarına ilişkin olarak, “İç piyasada hurda organizasyonu konusunda Türkiye’nin çok zayıf olduğu aşikar. Yerel hurda tüketimi çok az miktarlarla artmış durumda. Türkiye 2023 yılında toplam 33-34 milyon mt civarında sıvı çelik imalatı yapmış. Bunun 24 milyon mt’u ark ocaklı tesislerde. Yüksek fırınlar da dahil edildiğinde Türkiye’de geçen sene 24-25 milyon mt hurda kullanılmış. Bunun büyük bir kısmı ithal edilmiş. Hurda organizasyonunun ciddiye alınması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Hurda konusuna ek yapan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, hurda üretiminin 10 milyon mt’un üzerinde olduğunu ve 20 yıllık potansiyel çelik üretimi geçmişi olduğu için önümüzdeki birkaç yıl içinde bunun kademeli olarak artabileceğini belirtti. Kapasitelere değinen Yayan, Çin neredeyse hurda maliyetlerine satış yaptığı için kapasite kullanım oranlarının düştüğünü ifade etti.

Yaptığı sunumla tartışmaya katkı sağlayan Borçelik İcra Kurulu Üyesi Güvenç Temizel, “Çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık %30’u iç piyasadan sağlanıyor. Dışa bağımlı bir sektörüz. En çok katma değeri yarattığımız sektörler otomotiv ve beyaz eşya sektörleri. Rekabet edebilme imkanımızın azaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu rekabetçiliği kaybettiğimiz için yarı mamul ithalatına yöneldik,” ifadelerini kullandı. Temizel serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden soğuk rulo sac ve galvanizli sac ithalatının arttığını ve bu konuda ne yapabileceklerini SOGAD da olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Tartışmada ayrı ayrı birkaç konuşmacı değer zincirinin ve katma değerli üretimin önemini vurguladı. Muammer Bilgiç, değer zinciri konusunun çok konuşulmadığını belirtirken hurda kullanımının dünya çapında azalmaya başlayacağından bahsetti. Geleceğe dair katma değerli ürün, kapasite ve ürün dağılımının ülke içinde tekrar tanımlanması gerektiğini ancak bunun hiç de kolay olmadığını söyleyen Bilgiç, “Önce veri toplama konusunda daha iyi olmamız gerekiyor. Çelik sektörünün geleceğe uyum sağlama sürecinde farklı bir hammadde kompozisyonu kullanılmalı. Bununla birlikte değer zincirini uzatan entegre şirketlerin sayısının artması gerekiyor. Katma değeri artırmak için neden inorganik bir şekilde dikey entegrasyona gidilmesin,” şeklinde konuştu. İhracata yönelik de yorum yapan Bilgiç, ihracattaki düşüşün sadece dış etkilerden değil, aynı zamanda Türkiye içindeki düzenlemelerden kaynaklandığını ve ihracatı artırmak yerine kâr marjını artırmak için katma değerli farklı ürünler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte POSCO International’dan Mehmet Nuri Güngör farklı son kullanıcı sektörlere dair gelecek tahminleri analiz edilerek katma değerli üretimin buna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye çelik sektörü yeni koşullara kısmen uyum sağladı, beklentiler belirsiz

17 May | Çelik Haberler

Fuat Tosyalı: Türkiye çelik sektörü yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmalı

13 May | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatının tüketim içerisindeki payı Mart’ta %40,7’ye indi

02 May | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü rekabet gücünü geri kazanmak için hükümetten destek bekliyor

26 Mar | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü Litvanya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

25 Mar | Çelik Haberler

Çelik Dış Ticaret Derneği: Yassı çelik sektörü ithalata çözüm arayışında

20 Mar | Çelik Haberler

Türk çelik sektörü karbon emisyonunu 2053’e kadar %99 azaltmayı hedefliyor

19 Mar | Çelik Haberler

İngiltere hükümeti çelik sektörünün elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik reform önerisini reddetti

14 Mar | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türkiye’de 2024 yılında ihracatın yükselmesi ve ham çelik üretiminin 40,4 milyon mt’u geçmesi bekleniyor

05 Mar | Çelik Haberler

Ayhan Uçar: Yeşil dönüşümle hurda değerlenecek, Türkiye hurda temininde sıkıntı yaşayabilir

05 Mar | Çelik Haberler