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Cedro, Brezilya'da liman inşası için çevre lisansı aldı

Perşembe, 15 Ekim 2026 10:28:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Demir cevheri üreticisi Cedro Participações, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Itaguaí'de yaklaşık 720 milyon $ yatırımla inşa etmeyi planladığı Porto do Meio demir cevheri terminali için Entegre Çevre Lisansı (LAI) aldığını açıkladı.

İnşaatının üç yıl sürmesi beklenen terminal, yaklaşık 250.000 m2 alan üzerine kurulacak ve başlangıçta yıllık 15 milyon mt elleçleme kapasitesine sahip olacak. Bu kapasitenin ilerleyen aşamada 24 milyon mt'a çıkarılması planlanırken, inşaat çalışmalarının en yoğun döneminde yaklaşık 3.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor.

MRS Logística demir yolu ağına bağlanacak terminal, Cedro'nun ihracat operasyonları üzerindeki kontrolünü artırırken diğer madencilik şirketlerine de hizmet verebilecek.

Proje, şirketin 2032 yılına kadar yıllık demir cevheri üretimini 20 milyon mt'a çıkarmayı ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen büyüme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Cedro, Avrupa ve Orta Doğu'daki pelet üreticilerine tedarik sağlamak üzere pelet üretimine uygun ince demir cevheri üretimine odaklanacak.

Brezilya'nın sıkı mevzuatı nedeniyle çevre lisanslarının alınması zorlu bir süreç olduğundan bu onay projede önemli bir aşamanın tamamlanması olarak değerlendiriliyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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