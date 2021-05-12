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CAP Acero ilk çeyrekte net zararını azalttı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 09:44:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

CAP Group’un uzun mamul birimi CAP Acero bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde açıkladığı 10,6 milyon $ net zarara kıyasla 1,69 milyon $ net zarar açıkladı.

Zarar etmesine rağmen 2020 yılında açıklanan 6,2 milyon $ AVFÖK kaybına kıyasla, şirketin AVFÖK’ü bu yılın ilk çeyreğinde, 7,3 milyon $ oldu.

CAP Acero’nun ilk çeyrekte çelik üretim maliyeti, pelet maliyetlerinin artması nedeniyle yıllık %12,6 artış gösterdi. Söz konusu dönemde, çelik satış fiyatlarının yüksek olması sonucu şirketin net satış gelirleri ise yıllık %26,1 artışla 151 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Şili  çelik üretimi  pelet  mali sonuçlar  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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