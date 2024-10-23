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Canacero: Meksika’nın yatırım almak için vergi teşviki getirmesi gerekiyor

Çarşamba, 23 Ekim 2024 13:53:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) Başkanı Victor Martinez-Cairo Gutierrez, ulusal ekonomiyi canlandırmak için özel yatırımcıları çekecek teşvik politikaları izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gutierrez, hükümetten USMCA anlaşmasındaki ortakları için netlik sağlayacak politikalar açıklamasını ve Çin’den ithal çeliğin Meksika üzerinden ABD’ye ihraç edilmediğini kanıtlamasını talep ediyor.

Canacero Başkanı, önceki hükümet kamu harcamaları ciddi ölçüde artırdığı ve bu nedenle mali açık gayrisafi milli hasılanın %5,9’una kadar çıktığı için açığı düşürmek amacıyla yatırım teşviklerinin zaman geçmeden açıklanması gerektiğini ifade etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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