﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Cadence Minerals Brezilya’daki tesisinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 31 Mart 2021 11:51:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Cadence Minerals, Amapa eyaletindeki tesisinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, Amapa eyaletinin Santana bölgesinde bulunan stokundan 45.000 mt demir cevheri sevk etti.

Mahkeme, şirketin talebinin ardından sevkiyata izin verdi.

Cadence, 2015 yılında tesisini kapattığından beri hiç demir cevheri sevkiyatı yapmamış olduğunu belirtti.

Şirket, %62 tenörlü demir cevherini 167,05$/mt CFR seviyesinden sattı.

Cadence, bağlı kuruluşu DEV’in Amapa eyaletinde tamamına sahip olduğu limanda 1,3 milyon mt daha demir cevheri stoku bulunduğunu ifade etti.

Cadence, alıcısının, dünyanın en büyük küresel çeşitliliğe sahip doğal kaynak şirketlerinden ve başlıca üreticilerden biri olduğunu belirtti.


Etiketler: Brezilya  demir cevheri  Güney Amerika  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Mar

Brezilya çıkışlı cevher fiyatlarındaki artış devam ediyor
22  Mar

IABr: Çelik arzının sınırlı olduğuna dair haberler “asılsızdır”
19  Mar

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %3,8 arttı
15  Mar

Vale, Timbopeba madeninin demir cevheri kapasitesini 7 milyon mt artıracak
08  Mar

Vale, Mitsui’ye 750.000 mt demir cevheri satacak