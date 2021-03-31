Cadence Minerals Brezilya’daki tesisinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 31 Mart 2021 11:51:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Cadence Minerals, Amapa eyaletindeki tesisinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, Amapa eyaletinin Santana bölgesinde bulunan stokundan 45.000 mt demir cevheri sevk etti.

Mahkeme, şirketin talebinin ardından sevkiyata izin verdi.

Cadence, 2015 yılında tesisini kapattığından beri hiç demir cevheri sevkiyatı yapmamış olduğunu belirtti.

Şirket, %62 tenörlü demir cevherini 167,05$/mt CFR seviyesinden sattı.

Cadence, bağlı kuruluşu DEV’in Amapa eyaletinde tamamına sahip olduğu limanda 1,3 milyon mt daha demir cevheri stoku bulunduğunu ifade etti.

Cadence, alıcısının, dünyanın en büyük küresel çeşitliliğe sahip doğal kaynak şirketlerinden ve başlıca üreticilerden biri olduğunu belirtti.