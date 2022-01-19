British Steel Skinningrove’da yeni tesislere yatırım yapacak

Çarşamba, 19 Ocak 2022 12:29:15 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Building Design Northern, British Steel’in Skinningrove tesisinde yeni işleme tesisleri inşa edeceğini açıkladı.

British Steel’in tesislere yaptığı toplam yatırım 26 milyon £ seviyesinde yer alacak ve bu yatırım şirketin vasıflı profil biriminde 30 yılı aşkın süredir yaptığı en büyük yatırım olacak.

Yeni tesislerdeki çalışmaların 2022 yılının sonunda başlaması ve tesislerin 2023 yılının Ağustos ayında devreye alınması planlanıyor.

Yeni servis merkezi, şirketin forklift sektörü için geniş bir yelpazede katma değerli profilleri piyasaya sürmesine olanak sağlayacak.