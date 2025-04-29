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British Steel hammadde teslimatlarıyla yüksek fırınlarını faaliyette tutabilecek

Salı, 29 Nisan 2025 13:56:58 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiliz çelik üreticisi British Steel, Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel’den 55.000 mt yüksek fırın kalite kok teslim aldığını duyurdu. Kargo, demir yolu aracılığıyla British Steel’in Scunthorpe tesisine sevk edilecek.

Öte yandan şirket, önümüzdeki hafta İsveç’ten 66.000 mt’un üzerinde pelet ve 27.000 mt toz demir cevheri teslim alacak. Sevkiyatlar, İngiltere hükümetinin yerel sanayinin desteklenmesi için tahsis ettiği bütçeyle finanse edildi.

British Steel, hammadde teslimatları sayesinde Scunthorpe tesisi ile yüksek fırınlarını öngörülebilir süre zarfında faaliyette tutabileceğini bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Metalürjik Kok Hammaddeler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi BlueScope 

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