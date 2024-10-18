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BRICS’e katılmak Meksika'nın gündeminde değil

Cuma, 18 Ekim 2024 12:27:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın yeni hükümeti, Meksika ekonomisini Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS ekonomik birliğine dahil etmeyi düşünmediklerini ve Meksika’nın USMCA bölgesindeki ortakları ile ilişkilerini güçlendirmeye odaklandığını ifade etti.

Görev başında henüz 20. gününü doldurmayan Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, Perşembe günü Mexico City’de düzenlediği bir basın toplantısında önceki hükümete atfedilen BRICS’e katılma düşüncesinin gerçek olmadığını ve önceliklerinin ABD ve Kanada ile olan USMCA anlaşmasını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

BRICS ülkelerine geçtiğimiz dönemde Mısır, İran, BAE ve Etiyopya’da katılmıştı. Suudi Arabistan’ın da bu ticari birliğe katılması bekleniyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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