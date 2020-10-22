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Brezilya’nın yassı çelik satışları Eylül ayında %39 arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 10:12:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Eylül ayında aylık %7,8 ve yıllık %39 artışla 403.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Eylül ayında aylık %2,6 ve yıllık %29,2 artışla 316.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %7,8 düşüşle 703.500 mt olurken, stok devir hızı ise Ağustos ayında kaydedilen 2 ayın ardından 1,7 aya düştü.

Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Eylül ayında aylık bazda %13,5 artış fakat yıllık bazda %22,5 düşüşle 67.300 mt oldu.

Inda, Ekim ayında yassı ürünlerin alımlarının sabit kalmasını beklerken, satışlarının ise aylık bazda %5 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: yassı ürünler  Brezilya  Güney Amerika  dağıtım  |  benzer haberler »


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