Brezilya’nın yassı çelik satışları Eylül ayında %39 arttı

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Eylül ayında aylık %7,8 ve yıllık %39 artışla 403.100 mt seviyesinde kaydedildi.
Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Eylül ayında aylık %2,6 ve yıllık %29,2 artışla 316.700 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %7,8 düşüşle 703.500 mt olurken, stok devir hızı ise Ağustos ayında kaydedilen 2 ayın ardından 1,7 aya düştü.
Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Eylül ayında aylık bazda %13,5 artış fakat yıllık bazda %22,5 düşüşle 67.300 mt oldu.
Inda, Ekim ayında yassı ürünlerin alımlarının sabit kalmasını beklerken, satışlarının ise aylık bazda %5 düşeceğini tahmin ediyor.