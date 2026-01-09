 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın slab ihracatı 2025’in Aralık ayında yükseldi

Cuma, 09 Ocak 2026 10:53:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 641.500 mt slab ihracatına kıyasla 762.400 mt slab ihraç etti.

Aralık ayında Ternium 540$/mt FOB’dan ABD’ye 183.700 mt ve 552$/mt FOB’dan Uruguay’a 136.900 mt, ArcelorMittal Tubarão ise 506$/mt FOB’dan ABD’ye 155.000 mt, 467$/mt FOB’dan Fransa’ya 63.500 mt, 463$/mt FOB’dan Meksika’ya 51.800 mt ve 482$/mt FOB’dan Arjantin’e 30.100 mt slab ihraç etti.

ArcelorMittal Pecem’in slab ihracatı Türkiye’ye 448$/mt FOB’dan 52.900 mt, Polonya’ya 440$/mt FOB’dan 40.300 mt, İsviçre’ye 470$/mt FOB’dan 28.900 mt ve ABD’ye 495$/mt FOB’dan 5.000 mt seviyelerinde kaydedilirken, Gerdau 314$/mt FOB’dan Çin’e 14.300 mt slab ihracatı gerçekleştirdi.

Brezilya 2025 yılının tamamında ortalama 524$/mt FOB’dan toplam 6,81 milyon mt slab ihraç etti. 2024 yılında slab ihracatı ortalama 635$/mt FOB’dan 5,51 milyon mt olarak gerçekleşmişti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Asya çıkışlı yarı mamul fiyatları Çin’deki iyimserlikle yükseldi, arz nispeten sınırlı

07 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları son altı haftadır aynı seviyelerde

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son beş haftadır yatay

30 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Liberty Steel Dalzell İngiltere hükümetinden aldığı siparişle faaliyetlerine yeniden başladı

26 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal yangının ardından Fos-sur-Mer tesisinde çelik üretimine yeniden başladı

25 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %9,9 arttı

24 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son dört haftadır değişmedi

23 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab piyasası AB’ye yönelik satışların ardından durgun, diğer pazarlardan destek gelmiyor

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son üç haftadır aynı seviyelerde

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis