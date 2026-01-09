Brezilya’nın slab ihracatı 2025’in Aralık ayında yükseldi

Brezilya geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 641.500 mt slab ihracatına kıyasla 762.400 mt slab ihraç etti.

Aralık ayında Ternium 540$/mt FOB’dan ABD’ye 183.700 mt ve 552$/mt FOB’dan Uruguay’a 136.900 mt, ArcelorMittal Tubarão ise 506$/mt FOB’dan ABD’ye 155.000 mt, 467$/mt FOB’dan Fransa’ya 63.500 mt, 463$/mt FOB’dan Meksika’ya 51.800 mt ve 482$/mt FOB’dan Arjantin’e 30.100 mt slab ihraç etti.

ArcelorMittal Pecem’in slab ihracatı Türkiye’ye 448$/mt FOB’dan 52.900 mt, Polonya’ya 440$/mt FOB’dan 40.300 mt, İsviçre’ye 470$/mt FOB’dan 28.900 mt ve ABD’ye 495$/mt FOB’dan 5.000 mt seviyelerinde kaydedilirken, Gerdau 314$/mt FOB’dan Çin’e 14.300 mt slab ihracatı gerçekleştirdi.

Brezilya 2025 yılının tamamında ortalama 524$/mt FOB’dan toplam 6,81 milyon mt slab ihraç etti. 2024 yılında slab ihracatı ortalama 635$/mt FOB’dan 5,51 milyon mt olarak gerçekleşmişti.