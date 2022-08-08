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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Temmuz ayında sertçe düştü

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 09:25:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 67.500 mt’a kıyasla 37.000 mt seviyesinde yer aldı. Sektör analistleri, söz konusu düşüşün üreticilerin iç piyasa satışlarına yöneldiğini gösterdiğini söyledi.

Brezilya Temmuz ayında ABD’ye 1.312$/mt FOB seviyesinden 25.000 mt, Güney Amerika ülkelerine 937$/mt FOB seviyesinden 10.200 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 960$/mt FOB seviyesinden 1.600 mt ve Kosta Rika’ya 907$/mt FOB seviyesinden 200 mt filmaşin ihracatı gerçekleştirdi.

ArcelorMittal ve Gerdau dış piyasalara sırasıyla 1.239$/mt FOB ve 998$/mt FOB seviyelerinden 30.100 mt ve 5.500 mt filmaşin ihraç ederken, Simec 969$/mt FOB seviyesinden 1.400 mt ihracat yaptı.

ArcelorMittal ayrıca ABD’ye iç lastik endüstrisinde çelik halat üretiminde kullanılmak üzere 1.321$/mt FOB’dan 25.000 mt’luk yüksek kalite filmaşin satışı yaptı.

Öte yandan aynı ayda Brezilya 800 mt’u 1.238$/mt FOB seviyesinden Almanya, 300 mt’u 1.364$/mt FOB seviyesinden Japonya ve 200 mt’u 1.100$/mt FOB seviyesinden Çin’den olmak üzere toplam 1.300 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Gerdau ArcelorMittal 

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