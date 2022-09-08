Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ağustos ayında artış gösterdi

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 37.000 mt’a kıyasla 45.800 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine 831$/mt FOB seviyesinden 33.600 mt, ABD’ye 1.136$/mt FOB seviyesinden 11.700 mt ve Dominik Cumhuriyeti’ne 530$/mt FOB seviyesinden 500 mt filmaşin ihracatı gerçekleştirdi.
ArcelorMittal ve Gerdau dış piyasalara sırasıyla 963$/mt FOB ve 868$/mt FOB seviyelerinden 41.200 mt ve 3.200 mt filmaşin ihraç ederken, Companhia Siderurgica de Nacional (CSN) 991$/mt FOB seviyesinden 500 mt ihracat yaptı.
ArcelorMittal ayrıca ABD’ye iç lastik endüstrisinde çelik halat üretiminde kullanılmak üzere 1.336$/mt FOB’dan 11.700 mt’luk yüksek kalite filmaşin satışı yaptı.
Öte yandan aynı ayda Brezilya 10.900 mt’u 895$/mt FOB seviyesinden Çin, 2.400 mt’u 891$/mt FOB seviyesinden Türkiye ve 1.200 mt’u 1.207$/mt FOB seviyesinden Almanya’dan olmak üzere toplam 14.500 mt filmaşin ithal etti.