Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ağustos ayında artış gösterdi

Perşembe, 08 Eylül 2022 09:22:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 37.000 mt’a kıyasla 45.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine 831$/mt FOB seviyesinden 33.600 mt, ABD’ye 1.136$/mt FOB seviyesinden 11.700 mt ve Dominik Cumhuriyeti’ne 530$/mt FOB seviyesinden 500 mt filmaşin ihracatı gerçekleştirdi.

ArcelorMittal ve Gerdau dış piyasalara sırasıyla 963$/mt FOB ve 868$/mt FOB seviyelerinden 41.200 mt ve 3.200 mt filmaşin ihraç ederken, Companhia Siderurgica de Nacional (CSN) 991$/mt FOB seviyesinden 500 mt ihracat yaptı.

ArcelorMittal ayrıca ABD’ye iç lastik endüstrisinde çelik halat üretiminde kullanılmak üzere 1.336$/mt FOB’dan 11.700 mt’luk yüksek kalite filmaşin satışı yaptı.

Öte yandan aynı ayda Brezilya 10.900 mt’u 895$/mt FOB seviyesinden Çin, 2.400 mt’u 891$/mt FOB seviyesinden Türkiye ve 1.200 mt’u 1.207$/mt FOB seviyesinden Almanya’dan olmak üzere toplam 14.500 mt filmaşin ithal etti.