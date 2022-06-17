Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mayıs ayında arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 09:32:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 39.300 mt’a kıyasla 45.300 mt seviyesinde yer aldı.

ABD’ye 1.181$/mt FOB’dan yapılan ihracat 24.700 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 779$/mt FOB seviyesinden yapılan ihracat 8.000 mt ve Güney Amerika ülkelerine 830$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 6.900 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda Senegal’e 768$/mt FOB seviyesinden 2.900 mt ve Asya’ya 500$/mt FOB’dan 2.800 mt’luk küçük tonajlı satışlar yapıldı.

ArcelorMittal ve Gerdau dış piyasalara sırasıyla 1.029$/mt ve 725$/mt seviyelerinden 40.000 mt ve 5.300 mt filmaşin ihraç etti.

Öte yandan aynı ayda Brezilya 3.700 mt’u 1.139$/mt seviyesinden Almanya, 1.500 mt’u 812$/mt seviyesinden Türkiye, 500 mt’u 871$/mt seviyesinden Çin ve 100 mt’u 1.409$/mt seviyesinden Japonya’dan olmak üzere toplam 5.800 mt filmaşin ithal etti.