Brezilya’nın filmaşin ihracatı Eylül ayında azaldı

Cuma, 07 Ekim 2022 09:27:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 45.800 mt’a kıyasla 38.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Brezilya’dan ABD’ye 1.152$/mt FOB seviyesinden 22.400 mt, Güney Amerika ülkelerine 860$/mt FOB seviyesinden 16.200 mt ve Kosta Rika’ya 1.181$/mt FOB seviyesinden 300 mt filmaşin ihracatı gerçekleştirdi.

İhracatın çoğunluğunu ArcelorMittal ve Gerdau’nun sırasıyla 1.152$/mt FOB ve 664$/mt FOB seviyelerinden yaptığı 37.100 mt ve 1.600 mt’luk filmaşin satışları oluştururken, Simec de 989$/mt FOB seviyesinden 200 mt ihracat yaptı.

ArcelorMittal ayrıca çoğunlukla iç lastik endüstrisinde çelik halat üretiminde kullanılmak üzere yüksek kalite filmaşin ihraç etti.

Öte yandan aynı ayda Brezilya 14.600 mt’u 725$/mt FOB seviyesinden Mısır, 700 mt’u 1.107$/mt FOB seviyesinden ve 600 mt’u 1.235$/mt FOB seviyesinden Almanya’dan olmak üzere toplam 15.900 mt filmaşin ithal etti.