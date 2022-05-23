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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında düştü

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 08:27:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 61.100 mt’a kıyasla 39.300 mt seviyesinde yer aldı.

Güney Amerika ülkelerine 791$/mt FOB’dan yapılan ihracat 26.800 mt seviyesinde yer alırken, ArcelorMittal’in ABD’ye 1.220$/mt FOB’dan yaptığı filmaşin ihracatı 12.500 mt seviyesinde kaydedildi.

ABD’ye ihraç edilen ürünün pnömatik lastiklerde kullanılan çelik halat üretmeye yönelik özel kalite olduğu belirtildi.

ArcelorMittal ayrıca Güney Amerika ülkelerine 756$/mt FOB’dan 11.400 mt filmaşin ihraç ederken, Gerdau’nun 817$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 15.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda filmaşin ihracatındaki düşüş, ABD’ye yapılan sevkiyatların Mart ayında kaydedilen 43.200 mt’a kıyasla 11.400 mt’a gerilediğini gösterdi.


Etiketler: filmaşin uzun ürünler Brezilya Güney Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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