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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ekim ayında sertçe düştü

Cuma, 11 Kasım 2022 09:21:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 38.900 mt’a kıyasla 2.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ihracatın tamamını Gerdau ve ArcelorMittal’in sırasıyla 664$/mt FOB ve 835$/mt FOB seviyelerinden Güney Amerika ülkelerine yaptığı 1.700 mt ve 300 mt’luk filmaşin satışları oluşturdu.

Öte yandan aynı ayda Brezilya 10.600 mt’u 909$/mt FOB seviyesinden Çin, 9.200 mt’u 703$/mt FOB seviyesinden Mısır ve 1.600 mt’u 1.095$/mt FOB seviyesinden Avrupa’dan olmak üzere toplam 21.600 mt filmaşin ithal etti. Bir önceki ay filmaşin ithalatı 15.900 mt seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri ArcelorMittal Gerdau 

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