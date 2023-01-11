Brezilya’nın filmaşin ihracatı Aralık ayında yükseldi

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:21:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 7.200 mt’a kıyasla 8.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 911$/mt FOB’dan 7.200 mt, Simec 976$/mt FOB’dan 900 mt ve Gerdau 675$/mt FOB’dan 700 mt satış gerçekleştirdi.

Aralık ayında ABD, Güney Amerika ülkeleri ve Dominik Cumhuriyeti’ne satışlar yapıldı.

Öte yandan aynı ayda Brezilya 5.400 mt’u 607$/mt FOB seviyesinden Rusya, 1.500 mt’u 785$/mt FOB seviyesinden Çin ve 1.400 mt’u 688$/mt FOB seviyesinden Türkiye’den olmak üzere toplam 8.500 mt filmaşin ithal etti. Bir önceki ay filmaşin ithalatı 22.400 mt seviyesinde yer almıştı.