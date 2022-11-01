Brezilya Çelik Birliği ABD’ye ihracat kotasının artırılmasını talep etti

Salı, 01 Kasım 2022 09:25:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr), ABD’nin Brezilya’dan ithal sıcak rulo saca getirdiği bazı kısıtlamaların süresinin dolmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 232. Madde vergileri kapsamında belirlenen kotanın engel teşkil etmeye devam ettiğini ifade etti.

IABr, Brezilya’ya 108.500 mt’u sıcak rulo sac ve 21.600 mt’u rulo levha için olmak üzere yıllık 130.000 mt kota tahsis edildiğini söyledi.

İhracat hacmine bakıldığında kotanın oldukça düşük olduğunu belirten IABr, ABD’li yetkililerin bu miktarı kısıtlayıcı önlemler nedeniyle ortalama ihracat tonajının azaldığı bir dönemde belirlediğini dile getirdi.

Kısıtlamalardan önce Brezilya’nın ABD’ye sıcak rulo sac ihracatı yıllık yaklaşık 300.000 mt seviyesinde yer alıyordu. Ülke, 2015 yılında 527.000 mt ile zamanının en yüksek ihracat tonajına ulaşmıştı.