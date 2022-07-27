Brezilya slab ihracat kotasını görüşmek üzere ABD’ye gönderilecek heyeti belirlemeye başladı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 09:28:23 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun Brezilya’dan ithal soğuk haddelenmiş yassı ürünlere uygulanan vergileri kaldırmasının ardından Brezilya Çelik Birliği IABr, anlaşmanın kapsamını genişletmek üzere ABD’ye gönderilecek heyeti belirleme çalışmalarına başladı.

IABr vergilerin kaldırılmasının önemli bir gelişme olduğunu ancak yalnızca yıllık 50.000 mt ürünün vergiden muaf tutulduğunu ve ABD’nin Brezilya’ya tahsis ettiği vergiye tabi olmayan çelik ihracat kotasının yıllık 3,5 milyon mt ile sınırlı olduğunu söyledi.

Brezilyalı yetkililer vergiye tabi olmayan ihracat kotasının artırılmasının hedeflendiğini ve bu durumun haddeleme faaliyetlerinde ithal slaba bağımlı olan ABD çelik sektörüne de fayda sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca kota sisteminin esnek hale getirilmesi de istenecek. Mevcut sistemde Brezilya, kota dolduğu andan itibaren 232. Madde vergileri kapsamında zorunlu tutulan %25 oranındaki vergiyi ödese dahi ilave tonaj ihraç edemiyor.

Öte yandan ABD’nin nihai mamul için Brezilya’ya tahsis ettiği yıllık 687.000 mt ile sınırlı olan kotanın da artırılması talep edilecek.