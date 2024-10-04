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Brezilyalı WEG Group, ArcelorMittal Brazil’e yüksek basınçlı cevher kırma makinesi tedarik etti

Cuma, 04 Ekim 2024 12:05:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya merkezli elektrik mühendisliği, enerji ve otomasyon şirketi WEG Group, Finlandiyalı endüstriyel makine üreticisi METSO ile birlikte Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Brezilya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil’e yüksek basınçlı demir cevheri kırma makinesi tedarik ettiğini duyurdu.

500 kW gücündeki söz konusu makine, besleme malzemesini istenen boyuta dönüştüren yoğun basınç üreterek ArcelorMittal Brazil’in kayaların ve cevherlerin boyutunu küçültmesini sağlayacak. Bununla birlikte motorlar ve güçlendirilmiş rulmanlar arızaları en aza indirecek ve makinenin istikrarlı şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bu sayede makinenin çalışma süresi uzayacak ve işlenmiş cevher hacmi, dolayısıyla madencilik şirketinin üretkenliği artacak.

Öte yandan WEG, kırma makinesinin daha verimli çalışacağını, enerji verimliliğinin optimize edileceğini ve işletme maliyetlerinin azalacağını ifade etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik ArcelorMittal 

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