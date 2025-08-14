 |  Giriş 
ArcelorMittal Brazil güvenlik önlemlerinin ardından Serra Azul atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına başladı

Perşembe, 14 Ağustos 2025

ArcelorMittal Brazil, Minas Gerais eyaletinin Itatiaiuçu kentinde bulunan Serra Azul demir cevheri atık barajının tamamen devre dışı bırakılmasına yönelik çalışmalara başlamak için çevre izni aldığını duyurdu. Sızıntı durumunda atıkların tutulması için tasarlanan muhafaza yapısının inşasının bu ay tamamlanmasının ardından çevre izninin alındığı bildirildi.

Şirket, muhafaza yapısının atık barajının devre dışı bırakılmasına yönelik çalışmalarda çok önemli bir adım olduğunu, aynı zamanda tüm atıkların muhafaza edilmesini sağlayarak bu atıkların bertarafı ve yeniden işlenmesi sırasında ortaya çıkan riskleri en aza indirgediğini ifade etti.

Kapatma takvimi ve güvenlik önlemleri

Devre dışı bırakma çalışmalarının 2032 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi. ArcelorMittal, çalışmalar için Brezilya Ulusal Madencilik Ajansı, Brezilya Kamu Bakanlığı ve Minas Gerais Eyaleti Kamu Bakanlığı ile resmi anlaşma imzalamış olduğunu dile getirdi.

Öte yandan şirket, çevre mevzuatına uyum sağlamak amacıyla en iyi teknikleri kullanacağını ve çalışan güvenliğini artırmak için sürecin ilk aşamalarında otonom ekipmanları tercih edeceğini belirtti.

Barajın geçmişi ve izlenmesi

Serra Azul atık barajının 2012 yılından bu yana faaliyet göstermediğine ve buraya yeni atık gönderilmediğine dikkat çekildi. Maden Barajları için Acil Durum Eylem Planı’nın devreye girdiği 2019 yılından bu yana barajın 7/24 izlendiği ve güvenlik göstergelerinde değişim olmadığı paylaşıldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik ArcelorMittal 

