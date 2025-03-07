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Brezilya ve ABD vergi konusunu masaya yatıracak

Cuma, 07 Mart 2025 09:50:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Başkan Yardımcısı ve Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanı Geraldo Alckmin’in ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı vergilerle ilgili olarak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynaklara göre Alckmin, ithalatın iki ülkenin de çelik sektörleri için tamamlayıcı bir unsur olduğunu vurgulayacak. Brezilya’nın ABD’ye yaptığı ihracatın büyük kısmını oluşturan başta slab olmak üzere yarı mamuller, ABD’li üreticilerin haddeleme faaliyetlerine destek oluyor.

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülke 2024 yılında ABD’ye 4,3 milyon mt slab ihraç etti. Bu tonaj düşük görünse de ArcelorMittal Pecem’in birkaç aydır slab ihracatı verilerini açıklamadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Brezilya’nın ABD’ye yaptığı nihai mamul ihracatı ise 2024 yılında 355.000 mt seviyesinde kalmıştı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler 

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