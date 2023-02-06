ABD’nin Brezilya’dan ithal levhaya uygulanan antidamping vergisini kaldırması ihracat hacmini çok etkilemedi

Pazartesi, 06 Şubat 2023 11:07:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) Başkanı Marco Polo Mello Lopes, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun Brezilya’dan ithal karbon ve alaşımlı boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisini geçtiğimiz ay kaldırmasının ABD’ye ihracat hacmini çok fazla etkilemediğini söyledi.

Lopes, “Alınan kararı memnuniyetle karşıladık. Bu sayede bir engel kalkmış oldu. Ancak 2018 yılında getirilen kota sebebiyle ihracat tonajımız artmadığı için bu kararın bir faydası olmuyor,” dedi. Lopes ayrıca ABD’ye nihai mamul ihracatının halen yıllık 10.000 mt ile sınırlı kaldığını da sözlerine ekledi.

2018 yılında 232. Madde vergileri kapsamında getirilen kota sebebiyle Brezilya’nın ortalama ihracat hacmi 2015 ve 2017 yılları arasında kaydedilen seviyeye kıyasla %30 azaldı.