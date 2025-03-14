Brezilya çelik vergileri konusunda ABD ile görüşmeye devam etmek istiyor

Brezilya Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Geraldo Alckmin, yerel basına verdiği bir röportajda ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerine getirdiği ithalat vergileri hakkında görüşmelere devam etmek istediğini ve yüksek vergilerin ürün fiyatlarını artırıp ticari faaliyetleri karmaşık hâle getirdiğini ifade etti.

Alckmin, “İlk hedefimiz iki ülke arasındaki diyalogu sürdürmek olacak. Ancak Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvuruda bulunma seçeneğini de masadan kaldırmıyoruz,” şeklinde konuştu ve DTÖ’nün ekonomik entegrasyon ilkesini desteklediğini belirtti.

6 Mart tarihinde Brezilya ile ABD arasında bu konu hakkında yapılan görüşme yapıcı geçmiş ancak net bir sonuç çıkmamıştı. 14 Mart tarihinde ikinci bir görüşmenin yapılması bekleniyor.

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya 2024 yılında ABD’ye 3,4 milyon mt’un üzerinde slab ve yalnızca 355.000 mt nihai mamul sattı.