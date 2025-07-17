ABD’nin vergileri Brezilya madencilik sektörünü ve 68,4 milyar $’lık yatırım planlarını tehdit ediyor

Brezilya madencilik sektörü, ABD’nin Brezilya çıkışlı ürünlere %50 oranında vergi getirme kararı nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya. Brezilya Madencilik Enstitüsü (IBRAM), milyarlarca dolarlık yatırımı tehlikeye atabilecek ve her iki ülkeye de tarihsel olarak fayda sağlayan ticaret ilişkilerini kısıtlayabilecek bu önlemlerin sonuçları konusunda endişelerini dile getirdi.

IBRAM’a göre Brezilya’nın mineral ihracatının yalnızca %4’üne karşılık gelen ABD, tonaj bakımından Brezilya çıkışlı minerallerin en büyük 12. ithalatçısı konumunda bulunuyor. IBRAM, minerallerin vergiye dahil edilmesinin ülkenin küresel ortaklıklarını bozmanın yanı sıra ülkeyi ihracat rotalarını çeşitlendirmeye ve uzun süredir ABD ile süregelen ticari ilişkisini koparmaya zorlayabileceğini vurguladı. Enstitünün değerlendirmesine göre bu yeni vergilerin etkileri, 2024 yılında ticaret fazlasının %47’sini oluşturan madencilik sektörünün ötesine geçiyor. Ayrıca vergiler uygulanırsa Brezilya madencilik sektörünün 2029 yılına kadar yapmayı planladığı 68,4 milyar $ tutarındaki yatırımların aşağı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

Öte yandan yeni %50 oranındaki vergilerin, Brezilya çıkışlı çeliğe halihazırda uygulanan vergilere eklenebileceği yönündeki spekülasyonlar hakkında konuşan Brezilya Çelik Enstitüsü (IAB) Başkanı Marco Polo de Mello Lopes, bunun kümülatif bir vergi haline gelmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek çelik sektöründeki bazı endişeleri hafifletti.