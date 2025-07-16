Brezilya taneleri yönlendirilmemiş silisli saca yönelik antidamping vergilerinin süresini uzattı

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX, Almanya, Çin, Güney Kore ve Tayvan’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca yönelik mevcut antidamping vergilerinin süresinin 5 yıla kadar uzatıldığını açıkladı.

İlk soruşturma, Aperam Inox South America’nın başvurusu üzerine başlatılmış ve 2013 yılında söz konusu ülkelere yönelik vergi getirilmesi kararıyla sonuçlanmıştı.

Söz konusu vergiler, Çin için 90-166$/mt, Güney Kore için 132,5-166$/mt, Tayvan için 90-166,32$/mt ve Almanya için 166,32$/mt aralığında yer alıyor