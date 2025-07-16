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Brezilya taneleri yönlendirilmemiş silisli saca yönelik antidamping vergilerinin süresini uzattı

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 09:47:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX, Almanya, Çin, Güney Kore ve Tayvan’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca yönelik mevcut antidamping vergilerinin süresinin 5 yıla kadar uzatıldığını açıkladı.

İlk soruşturma, Aperam Inox South America’nın başvurusu üzerine başlatılmış ve 2013 yılında söz konusu ülkelere yönelik vergi getirilmesi kararıyla sonuçlanmıştı.

Söz konusu vergiler, Çin için 90-166$/mt, Güney Kore için 132,5-166$/mt, Tayvan için 90-166,32$/mt ve Almanya için 166,32$/mt aralığında yer alıyor


Etiketler: Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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