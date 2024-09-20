Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı mamuller için antidamping soruşturması başlattı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX, Hindistan ve Çin’den ithal farklı kalitelerde boyalı mamuller için antidamping soruşturması açtığını duyurdu.

Soruşturma talebini yerel çelik ve demir üreticisi CSN ve ithal çelikten boyalı mamul üreten TeknoIndustry and Trade şirketleri yaptı.

CSN ve Tekno şirketleri Brezilya’daki boyalı mamul üretiminin tamamını gerçekleştiriyor.

Brezilya yılın ilk sekiz ayında Çin’den 848$/mt FOB’dan 148.100 mt, Hindistan’dan ise 953$/mt FOB’dan 5.100 mt boyalı mamul alımı yaptı.