Brezilya ABD'nin maden ithalatına yönelik yeni vergilerine çözüm arıyor

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Geraldo Alckmin, ABD'nin 1 Ağustos tarihinden itibaren Brezilya’dan ithal madencilik ürünleri dahil tüm ürünlere uygulayacağı %50 oranındaki vergilerin olası etkilerini görüşmek üzere Brezilya Madencilik Enstitüsü’ne (IBRAM) bağlı madencilik şirketlerinin 130’dan fazla yetkilisiyle bir araya geldi. Brezilya’nın maden üretiminin %85’inden fazlasını oluşturan söz konusu şirketler, ticaretteki aksamaları hafifletmenin yollarını aradı.

Alckmin, diplomatik diyaloğun gerekliliğini vurgularken, Brezilya ve ABD arasında devam eden sevkiyatlar ve sözleşmelere yönelik risklere dikkat çekerek müzakereler için zaman kazanmak amacıyla vergilerin 60-90 gün daha ertelenmesini istedi. Mevcut durumda iki tarafın da kazanmayacağını ve yapıcı bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

ABD’li şirketler ve yetkililerle görüşmek üzere heyet gönderilmesi fikrini güçlü bir şekilde destekleyen Alckmin, heyetin diplomatik çabaları önemli ölçüde destekleyeceğini ifade etti. Bununla birlikte Brezilya ile maden ve ekipman ticareti yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda ABD’li şirketlerin hükümete müzakereler için baskı kurabileceğine dikkat çekti. Ayrıca heyetin kapsamına ve diğer sektörlerden katılımcı olup olmayacağına dair planlamalarının sürdüğünü aktardı.

Madencilik şirketleri adına konuşan IBRAM Başkanı Raul Jungmann, Brezilya hükümetinin ABD’ye misilleme önlemleri getirme olasılığından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu adımın Brezilya’nın endüstriyel rekabet gücü üzerinde istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Jungmann, ABD’den ithal makinelere uygulanacak ek verginin, yerel madencilik sektörünün yıllık işletme maliyetlerini yaklaşık 1 milyar $ artıracağını ve taşıma kapasitesi 100 tonun üzerindeki kamyonlar, ekskavatörler ve yükleyiciler gibi daha büyük ekipmanların alımlarını etkileyeceğini kaydetti.