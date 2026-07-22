Tayvan'ın ana metal ihracat siparişleri 2026'nın ilk yarısında %5,8 arttı

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,5 artışla 2,19 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu siparişlerin değeri Mayıs ayında 2,16 milyar $ seviyesinde yer almıştı.

Öte yandan bu yılın ilk altı ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %5,8 artarak 12,30 milyar $ seviyesine yükseldi.