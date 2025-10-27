Brezilya 2025’in Ekim ortası kota kullanım miktarını açıkladı

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex, çelik ithalatına uygulanan 445.469 mt’luk kotanın 15 Ekim tarihi itibarıyla %77’sinin kullanıldığını açıkladı.

Siscomex’in verilerine göre rulo levha kotasının %18’i, sıcak rulo sac kotasının %39’u, soğuk rulo sac kotasının %75’i, çinko kaplamalı sac kotasının %76’sı, galvalum kotasının %90’ı ve filmaşin kotasının %72’si kullanıldı.

Tüketildiğinde %25 vergi uygulanacak kotalarda bu verginin %50’ye çıkarılması bekleniyor.

Brezilyalı çelik üreticileri, bu stratejinin ithalatı düşürmek için yetersiz kaldığını vurgulamaya devam ediyor. Üreticilerin geçtiğimiz dönemde şikayet ettiği konulardan bir diğeri ise, vergisiz bölge olan Manaus’tan diğer eyaletlerdeki tüketicilere yapılan ihracattaki artış oldu.