Brezilya ABD’nin vergilerine karşı DTÖ’ye başvurdu

ABD’nin Brezilya’dan yapılan ithalata yönelik geniş kapsamlı vergiler getirmesinin ardından Brezilya hükümeti resmi olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) istişare talebinde bulundu. %50’ye kadar çıkan bu vergiler, Brezilya’nın ABD pazarına yönelik ihracatının yarısından fazlasını etkileyecek. Yaklaşan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması hâlinde milyarlarca dolarlık karşılıklı ticaretin riske girmesi mümkün.

Brezilya Sanayi Konfederasyonu’na (CNI) göre, yeni vergiler Brezilya’nın ABD’ye yaptığı toplam ihracatın %50,7’sini etkiliyor. Tekstil, makine, kimya ve metal gibi hayati sektörler bu durumdan etkilendiği için ABD ile ticari ilişkiler Brezilya açısından oldukça kırılgan bir noktada.

“DTÖ kurallarının açık ihlali”

Brezilya Dışişleri Bakanlığı 6 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada ABD’nin uyguladığı vergileri, DTÖ kurallarının “açık ihlali” olarak nitelendirdi. Bakanlık, bu istişarelerin “karşılıklı tatmin edici bir çözüme katkı sağlayacağını” umduğunu ifade ederken, bir anlaşma sağlanamaması durumunda dava sürecine devam edebileceklerine işaret etti.

DTÖ kurallarına göre ABD Brezilya’nın talebine 10 gün içinde yanıt vermek ve en geç 30 gün içinde istişarelere başlamak zorunda. Bu görüşmelerden sonuç alınamazsa Brezilya resmi bir hakem heyeti oluşturulmasını talep edebilir ve bu da ticari yaptırımlar veya tazminat yollarını açabilir.

CNI tarafından yapılan kapsamlı analizde etkilenen sektörler:

Sektör ABD’ye yapılan toplam ihracattaki payı (%) Giyim ve Aksesuar %14,6 Makine ve Ekipman %11,2 Tekstil Ürünleri %10,4 Gıda %9,0 Kimyasal Ürünler %8,7 Deri ve Ayakkabı %5,7 Metaller (Çelik, Alüminyum, Bakır) %9,3

Bu sektörlerin toplamı Brezilya’nın ABD’ye yaptığı ihracatın %50,7’sini oluşturuyor.

CNI Başkanı Ricardo Alban konu hakkında, “Çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. ABD bizim ana ticaret ortaklarımızdan biri ve bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yüzden devlete bağlı ve özel kurumların birlikte çalışması lazım,” ifadelerini kullandı.