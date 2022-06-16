ABD Brezilya’dan slab ithalatının önündeki engelleri hemen kaldırmayabilir

Perşembe, 16 Haziran 2022 11:48:46 (GMT+3) | Sao Paulo

ABD’li yetkililer, Brezilya’dan slab ithalatı önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeleri başlatacak siyasi ortam olmadığını söyledi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ABD’li yetkililer görüşmelerin rafa kaldırılmadığını ancak sürecin kısa zaman içerisine başlatılamayacağını iletti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Brezilya Çelik Birliği IABr, tarafların temsilcilerinin Washington’da bir araya gelerek görüşmelere başlayacağını ve sürecin en erken bu yılın sonuna kadar devam edeceğini bildirmişti.

Brezilya, ABD’nin tahsis ettiği yıllık 3,5 milyon mt seviyesinde yer alan ve vergiye tabi olmayan çelik ihracat kotasının artırılması beraberinde kota sisteminin esnek hale getirilmesini de talep ediyor. Mevcut sistemde Brezilya, kota dolduğu andan itibaren 232. Madde vergileri kapsamında zorunlu tutulan %25 oranındaki vergiyi ödese dahi ilave tonaj ihraç edemiyor. Kota sisteminin esnekleştirilmesiyle birlikte vergi ödendiği müddetçe ilave tonaj ihraç edilebilecek.