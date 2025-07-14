ABD’nin Brezilya’dan ithal çeliğe uyguladığı vergi %100’e çıkabilir

Brezilya Çelik Birliği (IABr) Başkanı Marco Polo Mello Lopes, Rio de Janeiro’da katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin Brezilya’dan ithal çelik ürünlere halihazırda %50 vergi uyguladığını ve geçtiğimiz günlerde açıklanan ilave %50’lik vergiyle birlikte toplam verginin %100’e ulaşabileceğini ifade etti. Böylece yeni verginin mevcut vergiyle kümülatif olarak mı uygulanacağı sorusunu gündeme geldi.

Lopes söz konusu ilave vergilerin 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren tüm Brezilya menşeli ürünler için geçerli olacağının açıklanmasının, mevcut vergilerin etkisini kota uygulamasıyla hafifletmeye yönelik müzakerelere odaklanılan bir dönemde gelmesine dikkat çekti.

2025 yılının ilk yarısında Brezilya’nın ABD’ye slab ihracatı 2,72 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, bu ihracatın değeri 1,50 milyar $ oldu. Nihai mamul segmentinde ise ülkeden ABD’ye kayda değer miktarda bir ihracat yok.