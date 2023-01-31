BP: Düşük karbonlu hidrojen talebi artacak, çelik üretimi 2050’ye kadar hidrojen talebinin %40’ını oluşturacak

Salı, 31 Ocak 2023 16:14:11 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz şirketi BP tarafından yayımlanan yıllık Enerji Görünümü raporuna göre, enerji sistemlerinin karbondan arındırılması açısından kritik bir role sahip olan düşük karbonlu hidrojene yönelik talebin 2030 ve 2050 yılları arasında 10 kat artışla sırasıyla 300 milyon mt ve 460 milyon mt’a ulaşması bekleniyor.

Raporda düşük karbonlu hidrojen üretimindeki büyümenin hem projelerin oluşturulması için gereken hazırlık sürelerinin uzun olması hem de kullanımının teşvikine yönelik hükümet desteğine ihtiyaç duyulması nedeniyle içinde bulunduğumuz 10 yılda nispeten yavaş olacağı bildirildi. Ancak azalması beklenen üretim maliyetleri ve sıkılaşan karbon emisyonu azaltma politikaları düşük karbonlu hidrojenin temel yakıtlarla rekabet etmesine izin vereceğinden, büyüme hızı 2030 ve 2040 yıllarında artacak.

Öte yandan, demir ve çelik üretiminde hem indirgeyici madde hem de enerji kaynağı olarak kömür ile doğal gaza alternatif olarak kullanılacak düşük karbonlu hidrojene yönelik talebin 2050 yılına kadar sanayide kullanılan toplam hidrojen talebinin yaklaşık %40’ını oluşturması bekleniyor. SteelOrbis’in de bildirdiği üzere hükümetlerin karbondan arındırma çabalarının yanı sıra çelik üreticileri karbon emisyonu azaltma hedefleri doğrultusunda yeşil hidrojen yatırımlarına başladı.