Boston Metal Woburn tesislerinde işçi çıkaracak, Brezilya tesisinde faaliyetleri durdurdu

Çarşamba, 25 Şubat 2026 12:18:54 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli karbonsuz çelik üreticisi Boston Metal, Massachusetts eyaleti yönetimine ilettiği bildirimde 14 Mart itibarıyla Woburn tesislerindeki 71 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Brezilya’daki kaza nedeniyle faaliyetler durdu

Şirket yaptığı bildirimde 30 Ocak tarihinde Brezilya’daki üretim tesisinde “öngörülemeyen bir kaza” meydana geldiğini, bu sebeple “kritik ekipman arızası” oluştuğunu ve üretim faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Şirkete göre üretimdeki aksama doğrudan mali etkisini gösterdi. Boston Metal bildiriminde, “Bunun sonucunda hem Brezilya’daki hem de ABD’deki faaliyetlerimizi desteklemek için gerekli taahhüt edilmiş sermayeye erişimimizi kaybettik” ifadelerine yer verdi ve finansman açığının ABD’de işten çıkarmalara yol açtığını ekledi.

Boston Metal kaza öncesinde ABD ve Brezilya genelinde 300’den fazla işçi istihdam ediyordu.

Şirket kuruluşu itibarıyla geleneksel kömür bazlı çelik üretim süreçlerinin yerine karbonsuz alternatifler geliştirmeye yönelik teknolojilere odaklanması sayesinde küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, Aramco’nun girişim sermayesi kolu ve Microsoft’un iklim fonu dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan 400 milyon $’un üzerinde fon toplamıştı.


