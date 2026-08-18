Bosna Hersekli Nova Željezara Zenica için iflas süreci başlatıldı

Basında çıkan haberlere göre Zenica Belediye Mahkemesi, Bosna Hersek merkezli çelik üreticisi Nova Željezara Zenica için resmi iflas sürecini başlattı. Mahkeme, alacaklıları 30 gün içinde alacak taleplerini sunmaya davet etti.

Nova Željezara Zenica, ilk olarak 17 Aralık 2025 tarihinde iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu yılın başlarında hem Zenica Belediye Mahkemesi hem de Zenica Kanton Mahkemesi, Bosna Hersek Federasyonu hükümetinin şirkette acil durum yönetimi uygulanmasına yönelik teklifini reddetmişti.

Şirket iflas sürecini yeniden yapılanma için kullanacak

Nova Željezara Zenica yönetimi, iflas sürecini şirketin sonu olarak değil, faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, birikmiş yükümlülüklerin ele alınması ve sürdürülebilir bir faaliyet modelinin oluşturulması için bir mekanizma olarak gördüğünü belirtti.

Şirket, çalışanların haklarının sendikayla yapılan anlaşma ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda korunacağını bildirdi. Yönetim daha önce ihtiyaç fazlası olarak belirlenen çalışanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gelecekteki çelik üretim faaliyetlerine ilişkin olarak şirket, önceki entegre çelik üretim modeline geri dönmek yerine elektrik ark ocaklı çelik üretimine odaklanmayı planladığını belirtti.

Entegre çelik üretimi halihazırda durdurulmuştu

Şirketin entegre çelik üretimi, yüksek fırın, sinterleme tesisi ve çelikhane faaliyetlerinin durdurulmasının ardından halihazırda sona ermişti. Daha önceki iflas öncesi süreçte geçici yönetici, faaliyetlerin devam edebilmesi için şirketin tamamen yeniden yapılandırılması ve entegre çelik üretiminin sonlandırılması gerektiğini belirtmişti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere çelik üretiminin durdurulması, Avrupa'nın güneydoğusunda demir yolu taşımacılığı, liman faaliyetleri ve son kullanıcı imalat sektörlerini etkileyerek bölgesel sanayi tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmaya başlamıştı.

Yönetim ayrıca çelik üretiminin yeniden yapılandırılmasına paralel olarak Zenica tesisini modern teknolojiler, yeşil enerji ve sürdürülebilir faaliyetlere odaklanan modern bir sanayi ve lojistik parkına dönüştürmeye yönelik uzun vadeli bir plan açıkladı.