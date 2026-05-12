Nova Željezara Zenica’daki üretim duruşu Balkan tedarik zincirlerinin aksamasına yol açtı

Intellinews’ta çıkan bir habere göre Bosna-Hersek merkezli önde gelen çelik üreticisi Nova Željezara Zenica’daki çelik üretiminin durdurulması, Avrupa’nın güneydoğusunda demir yolu taşımacılığı, liman faaliyetleri ve son kullanıcı imalat sektörlerini etkileyerek bölgesel sanayi tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmaya başladığı bildirildi.

Üretim duruşu, Bosna-Hersek’in sanayi ekosistemi ve bölgesel lojistik ağları üzerindeki daha geniş ekonomik etkiler konusunda endişeleri artırdı.

Çelik üretimindeki kesinti:

demir yolu yük taşımacılığı operatörleri,

liman lojistiği,

hammadde tedarikçileri,

çelik teslimatlarına bağımlı sanayi müşterilerini etkiledi.

Zenica tesisinin tarihsel olarak hem iç hem de dış pazarlardaki sektörleri destekleyen bölgesel tedarik zincirlerinde merkezi bir rol oynadığı belirtiliyor.

Demir yolu ve liman faaliyetlerinde düşüş

Üretim duruşunun bölgesel demir yolu koridorlarındaki yük hacimlerinde azalmaya ve hammadde ile nihai mamulleri elleçleyen limanlardaki faaliyetlerin gerilemesine yol açtığı ifade ediliyor. Aksamaların demir cevheri ve kömür sevkiyatlarını, nihai mamul ihracatını ve çelik sektörüne bağlı lojistik operasyonları etkilediği belirtiliyor.

Öte yandan Nova Željezara Zenica’dan çelik temin eden üreticilerin teslimat programları, stok yönetimi ve alternatif tedarik kaynakları konusunda belirsizlik yaşadığı ifade ediliyor.

Bölgesel sanayi üzerindeki etkiler konusunda endişeler artıyor

Sektör gözlemcileri, üretim duruşu uzun sürerse Bosna-Hersek ekonomisi üzerinde daha geniş çaplı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bunlar arasında sanayi üretiminde düşüş, yük taşımacılığı faaliyetlerinde gerileme, istihdam riskleri ve yerel tedarikçiler üzerindeki baskının yer aldığı ifade ediliyor.