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BMS kapalı alanını genişletecek, çelik hasır üretimini artıracak

Salı, 29 Haziran 2021 16:08:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş., İzmir, Aliağa’da bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsasının 7.500 m²’sini daha kapatarak mevcut 2.500 m²’lik kapalı alanını 10.000 m²’ye çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirket, söz konusu kapalı alanın inşaatının tamamlanabilmesi için ilgili izinlerin alındığını belirtti. 

Şirket, zemin etüt çalışmalarını yapmak üzere Aliağa ERDEM Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile anlaştı. Bu yılın Ağustos-Eylül ayları içerisinde inşaat sürecinin başlaması hedefleniyor.

Kapalı alan inşaatı tamamlandıktan sonra, yeni çelik hasır hattının inşası tamamlanacak ve şirketin toplam hat sayısı altıya çıkarak üretiminin 17.000 mt artış gösterecek. 


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


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