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BMS çelik hasır ve nervürlü çubuk tesisinin inşasına başladı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 10:46:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ilgili izinleri alarak İzmir, Aliağa’da yeni çelik hasır ve nervürlü çubuk üretim tesisinin inşasına başladığını açıkladı.

Söz konusu tesisle şirketin çelik hasır üretimi 17.000 mt artış gösterecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Haziran ayında BMS, Aliağa’da bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsasının 7.500 m²’sini daha kapatarak mevcut 2.500 m²’lik kapalı alanını 10.000 m²’ye ve toplam hat sayısını altıya çıkarmayı planladığını açıklamıştı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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