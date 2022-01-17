BMS ABD’ye ilk çelik hasır satışını gerçekleştirdi

Pazartesi, 17 Ocak 2022 16:04:26 (GMT+3) | İstanbul

BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ABD merkezli Intermetal-International Metal LLC’ye 160.732$ değerinde 150 ton çelik hasır sattığını açıkladı. Yükleme İzmir Aliağa Limanı’ndan gerçekleşti.

Açıklamaya göre, şirket ve müşteri arasındaki ilave talep görüşmeleri devam ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yılın Ekim ayında BMS yeni çelik hasır ve nervürlü çubuk üretim tesisinin inşasına başladı. Söz konusu tesis şirketin çelik hasır üretimini 17.000 mt artıracak.

Şirketin mevcut çelik hasır kapasitesi yıllık 120.000 mt seviyesinde yer alıyor.