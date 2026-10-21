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BAE'li Embosal 1,2 milyon mt kapasiteli sıcak rulo sac tesisi kurmayı planlıyor

Çarşamba, 21 Ekim 2026 14:03:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre BAE merkezli çelik boru üreticisi Embosal, yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli entegre bir sıcak rulo sac tesisi kurmayı ve tesiste üretime 2027 yılı sonuna kadar başlamayı planlıyor.

Tesiste hurda ergitme, slab üretimi, slabın yeniden ısıtılması ve sıcak haddeleme süreçleri gerçekleştirilecek. S355J2 ile API 5L X80 arasındaki çelik kalitelerinde, azami 1.250 mm genişliğinde ve 3-25,4 mm kalınlığında rulo sac üretilecek.

Embosal, üretilen her bir mt çelik başına 0,9 mt karbondioksit eşdeğeri emisyon öngörüyor. Habere göre tesiste paslanmaz çelik ve alüminyum rulo üretimi de yapılabilecek ancak bu ürünler şu aşamada öncelik taşımıyor.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

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