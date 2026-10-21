BAE'li Embosal 1,2 milyon mt kapasiteli sıcak rulo sac tesisi kurmayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre BAE merkezli çelik boru üreticisi Embosal, yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli entegre bir sıcak rulo sac tesisi kurmayı ve tesiste üretime 2027 yılı sonuna kadar başlamayı planlıyor.

Tesiste hurda ergitme, slab üretimi, slabın yeniden ısıtılması ve sıcak haddeleme süreçleri gerçekleştirilecek. S355J2 ile API 5L X80 arasındaki çelik kalitelerinde, azami 1.250 mm genişliğinde ve 3-25,4 mm kalınlığında rulo sac üretilecek.

Embosal, üretilen her bir mt çelik başına 0,9 mt karbondioksit eşdeğeri emisyon öngörüyor. Habere göre tesiste paslanmaz çelik ve alüminyum rulo üretimi de yapılabilecek ancak bu ürünler şu aşamada öncelik taşımıyor.