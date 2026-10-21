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Tayvan'ın ana metal ihracat siparişleri 2026'nın ilk dokuz ayında %12,7 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2026 14:09:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %29,7 artışla 2,43 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu siparişlerin değeri Ağustos ayında 2,34 milyar $ seviyesinde yer almıştı.

Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %12,7 artarak 19,42 milyar $ seviyesine yükseldi.

Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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