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Blastr Green Steel karbonsuz üretim projesi için Finlandiya’da yeşil çelik tesisi kuracak

Çarşamba, 04 Ocak 2023 15:33:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Karbonsuz çelik üretimi alanında geniş kapsamlı bir proje başlatmış olan Norveçli Blastr Green Steel, bu kapsamda Inkoo, Finlandiya’da entegre bir hidrojen üretim tesisine sahip yeşil çelik tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

4 milyar € yatırımla yapılacak olan tesis, planlandığı gibi 2026 yılının sonunda üretime başladığında 1.200 kişilik istihdam yaratacak. Şirket Inkoo’da üretilen yeşil çelik ile yıllık karbon emisyonunu geleneksel yöntemlere kıyasla 4,6 milyon ton azaltmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre yeşil çelik tesisi, entegre hidrojen tesisiyle birlikte Finlandiya’da bugüne kadar yapılan en büyük sanayi yatırımları arasında yer alacak.

Blastr Green Steel’in CEO’su Hans Fredrik “Karbon emisyonunu azaltma hedefi, yeşil çeliğe yönelik desteği, fosilsiz enerjisi ve kalifiye iş gücüyle Finlandiya projemiz için ideal bir yer. Yüksek kaliteli altyapısı ve temiz enerjiye erişimi nedeniyle tesis Inkoo’da kurulacak. Buna ek olarak, buzlanma görülmeyen liman tüm yıl boyunca verimli ve düşük karbonlu lojistiği ile Avrupa pazarına yakınlık sağlıyor,” dedi.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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